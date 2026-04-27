Frau von Rapper Haftbefehl: Nina Anhan zieht es nach Malle – auf die Bühne

Rapper Haftbefehl ist im Megapark auf Mallorca aufgetreten. Nun hegt seine Frau Nina Anhan selbst Pläne, musikalisch durchzustarten. Wie ernst die wirklich sind, lässt sie offen.

Rapper Haftbefehl ist längst im Mainstream angekommen – auch nach der aufsehenerregenden Netflix-Doku über seinen tiefen Fall ist Aykut Anhan, wie Haftbefehl bürgerlich heißt, absolut massentauglich. Einen besseren Beweis dafür als ein Auftritt beim Malle-Opening im Megapark auf Mallorca, dem Partyschlager-Zentrum an der Platja de Palma, könnte es wohl kaum geben.

Aber nicht nur Haftbefehl heizte dort dem Partyvolk ein, auch seine Frau Nina Anhan war offenbar vor Ort – und verriet der „Bild“-Zeitung in diesem Zusammenhang, dass auch sie gerne mal selbst auf der Bühne stehen würde. „Alle sind locker, alle sind gut gelaunt. Jedes Mal, wenn ich hier bin, fühlt es sich ein bisschen wie zuhause an. Bald bin ich hier und singe“, zitiert sie das Blatt.

Bereits vor Jahren einen Song aufgenommen

Demnach war das nicht nur ein launiger Ausspruch. Denn im Studio ihres Mannes habe sie bereits vor einigen Jahren einen Song aufgenommen – „Für Dich“ von Yvonne Catterfeld. Ganz fertig geworden oder gar veröffentlicht sei das Projekt allerdings nie. „Mir macht es einfach Spaß“, so Anhan gegenüber „Bild“.

Einen Titel für ein eigenes Lied schwebe ihr auch schon vor: „Nina an der Playa“ Ob sie das Projekt wirklich in die Realität umsetzt, wollte sie zwar nicht versprechen. Aber die Vorstellung sei verlockend.

Die Anhans leben im Kreis Böblingen, das ist öffentlich bekannt. Zuletzt brauchten sie allerdings eine Pause, nachdem bei ihnen eingebrochen worden war (wir berichteten exklusiv). Eine Hundekamera hatte die mutmaßlichen Täter gefilmt. Es hieß, dass sich die Familie, wie öfter, danach erst einmal in Dubai aufhielt, um den Kopf freizukriegen.