Frau von Rapper Haftbefehl: Nina Anhan zieht es nach Malle – auf die Bühne

Rapper Haftbefehl ist im Megapark auf Mallorca aufgetreten. Nun hegt seine Frau Nina Anhan selbst Pläne, musikalisch durchzustarten. Wie ernst die wirklich sind, lässt sie offen.
Rapper Haftbefehl ist längst im Mainstream angekommen – auch nach der aufsehenerregenden Netflix-Doku über seinen tiefen Fall ist Aykut Anhan, wie Haftbefehl bürgerlich heißt, absolut massentauglich. Einen besseren Beweis dafür als ein Auftritt beim Malle-Opening im Megapark auf Mallorca, dem Partyschlager-Zentrum an der Platja de Palma, könnte es wohl kaum geben.