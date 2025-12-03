Frau von Ex-Porsche-Vorstand: Olivia von Platen teilt auf Instagram Nachricht über Fehlgeburt

Die Influencerin Olivia von Platen verliert ihr ungeborenes Kind in der zehnten Schwangerschaftswoche. In einem emotionalen Instagram-Post spricht sie über ihre Trauer.
Die Stuttgarter Influencerin Olivia von Platen, Ehefrau des früheren Porsche-Vorstandsmitglieds Detlev von Platen, hat am Mittwoch auf ihrem Instagram-Account eine traurige Nachricht veröffentlicht: Unter Tränen teilt die 29-Jährige mit, sie habe in der zehnten Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten. Olivia und ihr 61-jähriger Partner hatten sich sehr auf ihr drittes Kind gefreut.