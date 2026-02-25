Im Dezember machte die Stuttgarter Influencerin Olivia von Platen öffentlich, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Nun teilt sie auf Instagram, dass sie wieder schwanger ist.
Im Dezember teilte die Influencerin Olivia von Platen auf Instagram eine traurige Nachricht: Sie hatte ihr Baby in der zehnten Schwangerschaftswoche verloren. Ihre Tränen und die Trauer über den Verlust zeigte sie offen ihren Followern. Drei Monate später verkündet die Frau von Ex-Porsche-Vorstand Detlev von Platen in einem Video nun: Sie ist wieder schwanger.