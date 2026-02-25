Im Dezember machte die Stuttgarter Influencerin Olivia von Platen öffentlich, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Nun teilt sie auf Instagram, dass sie wieder schwanger ist.

Im Dezember teilte die Influencerin Olivia von Platen auf Instagram eine traurige Nachricht: Sie hatte ihr Baby in der zehnten Schwangerschaftswoche verloren. Ihre Tränen und die Trauer über den Verlust zeigte sie offen ihren Followern. Drei Monate später verkündet die Frau von Ex-Porsche-Vorstand Detlev von Platen in einem Video nun: Sie ist wieder schwanger.

Im Video ist ein Ausschnitt ihres Beitrags aus dem Dezember zu sehen, in dem sie erzählt, wie schwer es war, zu erfahren, dass das Herz ihres Babys nicht mehr schlägt. Dazu schreibt von Platen: „Im Dezember letztes Jahr haben wir ein Geräusch so furchtbar vermisst. Ein Geräusch, das uns den Boden unter den Füßen nahm, als es nicht mehr da war.“ Dann zeigt sie eine Aufnahme aus einer aktuellen Ultraschalluntersuchung, in der dieses kleine, schnelle Pochen in ihrem Bauch wieder zu hören ist. Dazu schreibt sie: „Hallo Baby. Im Oktober 2026 dürfen wir dich hoffentlich im Arm halten.“

In der Beschreibung unter ihrem Video teilt von Platen ihre Freude darüber, wieder den Herzschlag eines Babys hören zu dürfen. „Und mit jedem Schlag wächst nicht nur ein kleines Wunder, sondern auch unsere Dankbarkeit“, so die Influencerin. „Nach Trauer kommt Hoffnung. Nach Stille kommt wieder Leben.“

Unter dem Instagram-Post bekommt Olivia von Platen zahlreiche Glückwünsche. Eine Nutzerin kommentiert etwa: „So schön beschrieben. Nach der Dunkelheit kommt wieder das Licht. Herzlichen Glückwunsch euch.“