Frau Sonja bedeutet ihm alles: Olaf der Flipper hat Eheversprechen erneuert

Olaf der Flipper (79) hat im Interview mit der "Bild"-Zeitung verraten, dass er zum 55. Hochzeitstag das Eheversprechen mit seiner Frau Sonja (75) erneuert hat. Seine Ehefrau bedeute ihm alles, "sie ist die Liebe meines Lebens", erklärte der Musiker. Ohne sie hätte er nie so viel in seinem Leben erreicht. "Deshalb haben wir jetzt unser Ehegelübde erneuert und mit neuen Trauringen besiegelt."

Das Paar hat sich laut "Bild" 1969 in einem Lokal in Bretten bei einem Auftritt von Olaf Malolepski kennengelernt. "Als ich Sonja sah, sagte ich zu meinem Kumpel: Dieses Mädchen werde ich einmal heiraten", blickte der Sänger zurück. "Es war bei uns beiden Liebe auf den ersten Blick", bestätigte seine Frau. 1971 wurde geheiratet, die beiden bekamen zwei Kinder.

Rührende Zeilen zu 55 Ehejahren

Vor wenigen Tagen zelebrierte Olaf Malolepski auf seinem Instagram-Account den 55. Hochzeitstag der beiden. Zu einem Pärchenbild schrieb er: "Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, als wir uns das Jawort gegeben haben. Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag - an dein Lächeln, an den Moment, als ich wusste: Das ist die Frau, mit der ich mein ganzes Leben verbringen möchte. Wobei das wusste ich schon, als ich dich das erste Mal sah."

Seiner Ehefrau machte er im Anschluss zahlreiche Komplimente: "Du warst immer mein Halt. Du hast mir den Rücken gestärkt, wenn ich gezweifelt habe. Du warst der Mensch, auf den ich mich immer verlassen konnte. Du warst und bist mein Anker." Er könne sich niemand Besseren an seiner Seite vorstellen. "Niemanden, mit dem ich lieber alt geworden wäre, niemanden, mit dem ich lieber jeden einzelnen Tag meines Lebens teilen würde."

Bald steht noch ein besonderes Jubiläum für den Sänger an: Am 27. März feiert Olaf der Flipper seinen 80. Geburtstag. Zu diesem Anlass beschenkt der Schlagerstar, der seit 65 Jahren auf der Bühne steht, sich und seine Fans mit einer Tournee. Im September 2026 wird er unter anderem in Hamburg, Erfurt, Berlin oder Stuttgart auftreten.