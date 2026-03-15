Frau Sonja bedeutet ihm alles: Olaf der Flipper hat Eheversprechen erneuert

Olaf Malolepski alias Olaf der Flipper hat sein Eheversprechen erneuert. Der Schlagersänger würdigte damit den 55. Hochzeitstag mit Ehefrau Sonja.
Olaf der Flipper (79) hat im Interview mit der "Bild"-Zeitung verraten, dass er zum 55. Hochzeitstag das Eheversprechen mit seiner Frau Sonja (75) erneuert hat. Seine Ehefrau bedeute ihm alles, "sie ist die Liebe meines Lebens", erklärte der Musiker. Ohne sie hätte er nie so viel in seinem Leben erreicht. "Deshalb haben wir jetzt unser Ehegelübde erneuert und mit neuen Trauringen besiegelt."