1 Eine 65-Jährige hat in Ludwigsburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Foto: picture alliance / dpa/Franziska Kraufmann

Eine 65 Jahre alte Frau verliert in einem Kaufland in Ludwigsburg völlig die Fassung. Als sie eine Mitarbeiterin verletzt, rückt die Polizei an. Aber auch die Beamten können die Krawallmacherin nicht zur Räson bringen.

Ludwigsburg - Weil sie komplett ausgerastet ist, hat eine Frau am Freitag im Kaufland in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die 65-Jährige hatte eine 28-jährige Mitarbeiterin mit einem Einkaufswagen gerammt. Laut Polizeibericht befand sich die Frau in einem „psychischen Ausnahmezustand“.

Auch gegenüber den Beamten verhielt sich die 65-Jährige renitent, brüllte lauthals herum und wollte sich nicht ausweisen. Den Polizisten blieb nichts anders übrig, als die Krawallmacherin in eine psychiatrische Einrichtung zu bringen. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.