Melanie Jost aus Remseck-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) reagiert extrem empfindlich auf Menthol. Sie musste mehrfach wiederbelebt werden. Die Ursache ist bis heute nicht geklärt.
Jeder Spaziergang, jeder Restaurantbesuch, im Grunde jede Begegnung kann für Melanie Jost fatal enden. Benutzt jemand eine Zahnpasta mit Minzgeschmack oder schiebt sich ein Eukalyptusbonbon zwischen die Zähne und kommt ihr zu nahe, löst das bei der 53-Jährigen unter Umständen einen anaphylaktischen Schock aus. Ihre Atemwege schwellen dann zu, die Sauerstoffzufuhr wird gekappt, der Kreislauf kollabiert. Eine lebensbedrohliche Situation. Das hängt damit zusammen, dass die Hochdorferin extrem allergisch auf Menthol reagiert.