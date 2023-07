1 Bis unterhalb der Burg Hohenbeilstein: Stets im Oktober rennen die Bottwartalläufer zwischen wenigen Hundert Metern und imponierenden 53 Kilometern. Foto:

Beim Bottwartal-Marathon in Marbach gibt es erstmals die Möglichkeit, nicht nur als Mann oder Frau an den Start zu gehen, sondern auch unter der Rubrik „divers“. Das wirft aber auch Probleme auf.









Steinheim - Für Sebastian Coe, den britischen Welt-Leichtathletik-Chef und 800-Meter-Weltrekordler von 1981 bis 1997, ist die Sache klar: „Wir haben eine Wertung nach Männern und Frauen. Und nach Altersklassen.“ Caster Semenya durfte also ob ihres gemischt-geschlechtlichen Körperbaus – sie hat zweierlei Geschlechtsorgane – bei der WM in Doha nicht über 800 Meter starten. Punkt. Die schnoddrige Empfehlung der Leichtathletik-Bosse von 2009 gilt also heute noch: Wenn sich Semenya entmannt, also die Testikel wegschneiden lässt, und dadurch weniger Kraft verleihendes Testosteron in ihrem Körper zirkuliert, darf die lesbische Südafrikanerin wieder antreten.