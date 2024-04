1 Die Polizei sucht einen Tatverdächtigen nach einem Trickbetrug (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Eibner//Sandy Dinkelacker

Ein Unbekannter hat in Stuttgart eine 80-Jährige bei einem Trickbetrug um 6000 Euro geprellt. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Link kopiert



Die Polizei sucht einen Mann, der von einer 80-Jährigen 6000 Euro gestohlen haben soll. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Mittenfeldstraße in Stuttgart-Weilimdorf. Der Unbekannte soll am Freitagvormittag gegen 10 Uhr an der Wohnung geklingelt und vorgegeben haben, Techniker zu sein und den Rauchmelder überprüfen zu müssen. Während vermeintlichen Reparatur erbeutete der Mann unbemerkt das Bargeld.