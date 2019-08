2 Die Polizei sucht eine vermisste Frau. Foto: Phillip Weingand / STZN

Im Kreis Esslingen wird seit Donnerstagabend eine ältere Frau vermisst. Sie ist an Demenz erkrankt und möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Bempflingen - Seit Donnerstagabend wird in Bempflingen (Kreis Esslingen) die 81 Jahre alte Margarethe Lore Bernauer vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ die an Demenz erkrankte Seniorin am Donnerstag gegen 21.45 Uhr ihre Wohnung in der Gartenstraße mit unbekanntem Ziel und wurde seither nicht mehr gesehen.

Margarethe sei aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage, sich zu artikulieren, und es bestehe die Gefahr, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinde, so die Polizei weiter. Eine umfangreiche Suche mit einem Hubschrauber sowie mehreren Hunden in der Nacht zum Freitag und am Freitagmorgen sei erfolglos verlaufen.

Die Vermisste ist 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat graue Haare und trägt eine Brille. Zuletzt war sie demnach mit einer roten Strickjacke, einer blauen Hose und Hausschuhen bekleidet. Hinweise auf Margarethe Lore Bernauer nimmt die Nürtinger Polizei unter der Telefonnummer 07022/92240, aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.