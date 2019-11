2 Auch Hunde werden eingesetzt, um die Frau zu finden. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Seit Montag wird im Ostalbkreis eine 60 Jahre alte Frau vermisst. Sie war zuletzt mit ihrem Auto unterwegs – und ist körperlich eingeschränkt. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Aalen - Die Kriminalpolizei hat sich mit einer Vermisstenmeldung an die Bevölkerung gewandt. So fehlt seit Montag im Ostalbkreis von der 60 Jahre alten Brigitte S. jede Spur. Nach Informationen der Polizei war die Frau gegen 9.30 Uhr mit ihrem Auto zwischen Ruppertshofen und Spraitbach unterwegs, als sie wegen eines technischen Defekts an einem Schuppen bei Hönig zum Stehen kam.

Von dort ging sie in unbekannte Richtung weiter. Sie ist aufgrund einer Erkrankung körperlich eingeschränkt – die Vermisste ist halbseitig gelähmt und 1,66 Meter groß. Sie wiegt etwa 70 Kilogramm und hat braunrot gefärbte und schulterlange Haare. Sie trägt blaue Turnschuhe und einen grauen Anorak. In der Bildergalerie finden Sie ein Bild von Brigitte S.

Eine am Montag eingeleitete Suche mit Streifenbesatzungen, Polizeihubschrauber, Polizeihund, Rettungshundestaffel und Polizeipferden verlief bis in die Nacht ohne Erfolg. Am Dienstag wurde die Suche fortgesetzt. Zeugen können sich an die Kriminalpolizei Aalen, Telefon 07361/580-0, wenden.