Frau hat Demenz: Jay Leno ist entsetzt über dreiste Fragen zu seiner Ehe

Seine Frau Mavis leidet an fortgeschrittener Demenz - Jay Leno pflegt sie selbst. Das sollte selbstverständlich sein, findet der Talkmaster. Doch ein Bekannter hatte offenbar andere Erwartungen und stellte ihm eine unverschämte Frage.
Jay Leno (75) pflegt seine Ehefrau Mavis (79), seit bei ihr 2024 fortgeschrittene Demenz diagnostiziert wurde. Für den früheren "Tonight Show"-Moderator eine Selbstverständlichkeit nach 45 Ehejahren. Doch nicht alle in seinem Umfeld sehen das offenbar so. Im Podcast "Life Above the Noise" von Journalistin Maria Shriver berichtete Leno von einer Frage, die ihn fassungslos machte.