1 Blick auf die A45 in der Nähe von Olpe, wo im November die abgetrennten Hände gefunden wurden. (Archivfoto) Foto: Alex Talash/dpa

Nach dem Fund abgetrennter Hände auf der A45 und einer Leiche bei Koblenz wurde gegen den Lebensgefährten der Frau Haftbefehl erlassen. Was die Ermittler bislang bekanntgeben.











Link kopiert



Olpe/Bonn - Nach den Funden von abgetrennten Händen auf der A45 bei Olpe und der Leiche der Frau (32) nahe Koblenz hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Lebensgefährten (41) erlassen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Mann war bereits im außereuropäischen Ausland von den Behörden auf eigene Veranlassung festgenommen worden.