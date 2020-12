1 Eine vermisste Frau aus Stuttgart ist wieder aufgetaucht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Wochenlang galt eine 53 Jahre alte Frau aus Stuttgart als vermisst. Die Polizei hatte sich auf der Suche nach ihr an die Öffentlichkeit gewandt. Nun ist sie offenbar wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Stuttgart - Nach rund drei Wochen ist eine vermisste Frau aus Stuttgart wieder aufgetaucht. Die 53-Jährige fiel Bundespolizisten am Montag in Aschaffenburg auf. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten sie die Suchmeldung. Offenbar ist die Frau wohlbehalten, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte.

Anfang November verschwunden

Auf der Suche nach der Frau baten die Beamten vor einigen Tagen um Mithilfe aus der Bevölkerung und veröffentlichen dazu ein Bild der Vermissten. Das letzte Lebenszeichen hatte es zuvor am 8. November gegen Mitternacht in ihrer Wohnung in Stuttgart gegeben. Die Polizei hatte nicht ausgeschlossen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

