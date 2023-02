1 Seit ihrem 22. Lebensjahr leidet Michelle Hegemann an einem Lipödem. Foto: Simon Granville

Michelle Hegemann aus Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) leidet an einer oft verkannten Erkrankung: einem Lipödem. Und das ist längst nicht nur ein kosmetisches Problem. Krankenkassen übernehmen nur in ganz seltenen Fällen die Kosten für eine Operation.















Michelle Hegemann ist eine schlanke junge Frau. Dass sie an einem Lipödem leidet, sieht man ihr zumindest auf den ersten Blick nicht an. Diese Fettverteilungstörung tritt ausschließlich bei Frauen auf und lässt die Beine, das Gesäß und zum Teil auch die Arme deutlich an Umfang zunehmen, während der restliche Körper schlank bleibt. Und das führte bei der 27-Jährigen dazu, dass sie teilweise für Hosen zwei Nummern größer wählen musste als für Oberteile. Das jedoch wäre noch nicht einmal das Problem, sagt sie. „Was schlimm ist, sind die Schmerzen.“ Vor allem bei längerem Stehen und Gehen entstehen Druckschmerzen, dazu kommen Kribbeln, Brennen, ständig blaue Flecken. Im Sommer seien die Beschwerden extrem schlimm, doch auch der Winter bringe wenig Erleichterung: „Dann sind meine Beine ganz kalt, und jede Berührung tut weh.“ Auch der Kreislauf klappe häufig zusammen.

Vorurteile gegenüber Betroffenen

Das Lipödem ist eine verkannte Krankheit. Vielfach sehen sich betroffene Frauen – in Deutschland sind es etwa 3,3 Millionen – mit dem Vorurteil konfrontiert, sie seien einfach zu dick, müssten weniger und dafür gesünder essen und mehr Sport treiben. Ein Vorurteil, dem sich die junge Markgröningerin, die sich seit ihrem zwölften Lebensjahr vegetarisch ernährt, nie ausgesetzt sah. Als ihre Beine anfingen anzuschwellen, hätten alle gesagt: „Das sind nur Wassereinlagerungen von der Pille.“ Doch das Absetzen der Hormone brachte nichts. Auch Sport hatte keine positiven Auswirkungen. Hinzu kamen Schmerzen. Ihre Hausärztin schaute zum Glück genauer hin und schickte die Patientin zu einem Phlebologen, um die Venen zu überprüfen. Der habe ihr dann „die Diagnose an den Kopf geknallt“ und gesagt: „Das ist ein Lipödem, das sieht man doch.“

Nach dieser Feststellung einer Erkrankung, von der sie vorher noch nichts gehört hatte, fühlte sich die damals erst 22-Jährige allein gelassen. Sie wusste nicht, an wen sie sich wenden konnte. Und sie meint: „Ich hätte mir eher Wassereinlagerungen gewünscht, dann wäre das auch schnell wieder weg gewesen.“ Dennoch sieht sie es im Nachhinein als ein Glück an, dass so schnell festgestellt wurde, worum es sich handelt. Denn das ist keinesfalls selbstverständlich. Experten berichten davon, dass in der Hälfte der Fälle ab dem Auftreten des Lipödems mehr als zehn Jahre vergehen, bis die richtige Diagnose gestellt wird, bei fast einem Viertel der Fälle sogar 30 Jahre und mehr.

Klassische Therapie hilft nur bedingt

Michelle Hegemann hat es zunächst mit der klassischen Therapie versucht – Kompressionswäsche und manuelle Lymphdrainage. „Aber das hilft immer nur kurzfristig“, sagt sie. Deshalb entschloss sie sich, nachdem sie mehrere Ärzte aufgesucht hatte, zu einer Operation im Februar letzten Jahres. Dabei wurden ihr dann zweieinhalb Liter Fett aus den Beinen abgesaugt, aber nicht überall. Und das habe nicht gereicht. „Es sieht jetzt besser aus, ich habe auch wieder sichtbare Knie, aber die Schmerzen auf der Innenseite sind viel schlimmer geworden.“

Weil die Erkrankung fortschreitet und nun auch in den Armen beginnt, möchte sie sich erneut und dieses Mal gründlicher operieren lassen. „Sechs bis acht Liter müssten weg, hat der Arzt gesagt.“ Dann sei auch das Risiko, dass es wiederkomme, bei ihrer gesunden Ernährung in Verbindung mit Sport gering. Allerdings ist ihr Erspartes bei der ersten Operation, die 7000 Euro gekostet hat, draufgegangen. Krankenkassen übernehmen die Behandlung, wenn überhaupt, erst beim Stadium III der Erkrankung, Michelle Hegemann ist im Stadium II. „Aber die Stadien allein sagen über die Schmerzen nichts aus.“

Keine Schönheitsoperation

Deshalb hat die Markgröningerin über das Internet eine Spendenkampagne gestartet, um Menschen zu finden, die ihr helfen können. „Es ist mir sehr schwer gefallen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagt sie. Und hätte nicht eine Freundin, die noch stärker betroffen sei als sie selbst, ebenfalls diesen Weg beschritten, „hätte ich mich das nie getraut“. Bei vielen gelte solch eine Liposuktion, wie der Fachbegriff für eine Fettabsaugung lautet, als Schönheits-OP, obwohl sie alles andere als ein Vergnügen und die erste Zeit danach sehr schmerzhaft sei. Im Internet findet man dennoch unter dem Stichwort Liposuktion nach wenigen Klicks Werbeaussagen wie „Für straffe Haut im Sommer. Ohne Diät und Sport“, die das Vorurteil unterstreichen. Das Problem, sagt Michelle Hegemann: „Man kann das nicht von Übergewichtsfett unterscheiden, eindeutig wird es nur durch die Schmerzen und dadurch, dass die Proportionen nicht stimmen.“

Indem sie an die Öffentlichkeit geht, möchte sie aber mehr erreichen, als nur Geld für ihre eigene OP zu sammeln. „Es ist gut, wenn mehr darüber gesprochen wird, damit die Leute erkennen, dass es eine Krankheit ist und nicht eine Folge von Übergewicht. Und ich glaube, auch viele Patientinnen suchen die Schuld dafür bei sich selbst, was dann eine zusätzliche Belastung ist. Das kann sich nur ändern, wenn man besser informiert ist.“

Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten

Lipödem

Die Erkrankung tritt vor allem im Zusammenhang mit hormonellen Veränderungen (zum Beispiel in der Pubertät, rund um die Geburt oder die Menopause) auf. Sie äußert sich als symmetrische Vergrößerung von knotigen, schmerzhaften Fettpolstern unter der Haut an Gesäß, Hüften, Beinen und Armen.

Behandlung

Aus wissenschaftlicher Sicht ist aktuell noch nicht gut geklärt, wie diese Erkrankung idealerweise behandelt werden sollte. In der Regel wird nur die konservative Therapie mit Kompression und Lymphdrainage von den Krankenkassen bezahlt.

Studie Seit 2018 führt der gemeinsame Bundesausschuss der Kassen eine Erprobungsstudie zu den Vor- und Nachteilen einer Fettabsaugung bei Lipödem durch. Seit Dezember 2019 können Frauen, die an einem Lipödem im Stadium III leiden, unter streng geregelten Voraussetzungen die Liposuktion von den Kassen bezahlt bekommen – zunächst befristet bis Ende 2024. Bis dahin werden die Ergebnisse der Studie erwartet. Dann entscheidet der Ausschuss abschließend zur Behandlung aller Stadien der Erkrankung.