Er steht für Offensive und Kreativität – spielte zuletzt beim VfB Stuttgart aber nur eine Nebenrolle. Kann Enzo Millot den Trainer noch überzeugen? Das erwartet Bruno Labbadia.









Nach nur einem Sieg in den vergangenen zehn Bundesligapartien ist klar: Will der VfB Stuttgart in der Bundesliga bleiben, benötigt das Team in den kommenden neun verbleibenden Saisonspielen Siege. Dafür braucht es wiederum Tore, und für Tore braucht es ein Spiel nach vorne.