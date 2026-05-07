Bis Samstag lädt der Französische Markt in Leonberg zum Probieren, Flanieren und Entdecken ein. Oberbürgermeister Tobias Degode feiert zudem die Städtepartnerschaft mit Belfort.
Der Duft von Lavendel zieht über den Marktplatz, dazu mischen sich Aromen von Zwiebeln, Käse und frisch gebackenem Brot. Der Französische Markt bringt ein Stück Savoir-vivre nach Leonberg – selbst der Regen am Donnerstag kann der guten Stimmung wenig anhaben. Bis Samstag, 9. Mai, gibt es auf dem Markt zahlreiche Spezialitäten aus dem Nachbarland zu entdecken.