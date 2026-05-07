Bis Samstag lädt der Französische Markt in Leonberg zum Probieren, Flanieren und Entdecken ein. Oberbürgermeister Tobias Degode feiert zudem die Städtepartnerschaft mit Belfort.

Der Duft von Lavendel zieht über den Marktplatz, dazu mischen sich Aromen von Zwiebeln, Käse und frisch gebackenem Brot. Der Französische Markt bringt ein Stück Savoir-vivre nach Leonberg – selbst der Regen am Donnerstag kann der guten Stimmung wenig anhaben. Bis Samstag, 9. Mai, gibt es auf dem Markt zahlreiche Spezialitäten aus dem Nachbarland zu entdecken.

Neben Oliven aus der Provence, Käse- und Wurstspezialitäten und frischen Flammkuchen werden Lavendelsäckchen und -öl, handgemachte Seifen und auch Wein angeboten. Anlass für den Markt sind die Belforter Tage, bei denen die Städtepartnerschaft zwischen Leonberg und dem am Rand der Vogesen gelegenen Ort gefeiert wird.

Für französisches Flair sorgen aber nicht nur die Produkte, sondern auch die Händler aus verschiedenen Regionen Frankreichs: „C'est bon? Schmeckt gut?“, fragt einer im deutsch-französischen Singsang seine Kundschaft. An seinem Stand probieren die Besucher Walnussbrot oder 40 Zentimeter lange, überbackene Baguettes. Er ist mit seinem Team aus Marseille angereist, im Hintergrund werden Croissants und Pain au chocolat frisch gebacken.

Händler bringen französisches Flair auf den Marktplatz

Claudia Wagner verkauft aus ihrem kleinen Trailer-Wagen heraus Weine aus ganz Frankreich. Besonders gefragt sei ein leichter Gewürztraminer aus dem Elsass, sagt sie. Ebenfalls beliebt: der Cidre Breton, ein Apfelschaumwein aus der Bretagne. Gegen Mittag lassen sich bereits einige Bonvivants, also Genießer, die verschiedenen Tropfen schmecken. Passend dazu drückt sich die Sonne zwischen den Wolken hervor und lockt weitere Besucher an die Stände.

Zur Mittagspause schaut auch Oberbürgermeister Tobias Degode mit seinem Team auf dem Marktplatz vorbei – stilecht im französischen Chic mit Streifenshirt und aufgeklebtem Schnurrbart. „Für mich ist die Städtepartnerschaft mit Belfort gelebte europäische Identität und Gemeinsamkeit“, sagt Degode.

Das zeige sich unter anderem im ehrenamtlichen Engagement zahlreicher Vereine sowie beim Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt. Erst in der vergangenen Woche traf sich Degode mit Belforts Bürgermeister Damien Meslot. „Auch dort gibt es eine große Bereitschaft, die Städtepartnerschaft zu vertiefen und immer weiter zu beleben“, so der Oberbürgermeister.

Großes Programm zur Städtepartnerschaft mit Belfort

In den kommenden Tagen feiern Leonberg und Belfort ihre bald 50-jährige Verbindung weiter – 2027 ist es soweit. Noch bis Samstag, 9. Mai, ist im Rathaus auch die zweisprachige Wanderausstellung „Adenauer – de Gaulle: Wegbereiter deutsch-französischer Freundschaft“ zu sehen. Sie beleuchtet die besondere Partnerschaft der beiden Politiker und deren Wirkung bis heute. Geöffnet ist die kostenfreie Schau Ausstellung am Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 17 Uhr.

Damit nicht genug der Freundschaft und Verbundenheit: Am Samstag, 9. Mai, und Sonntag, 10. Mai, ist auch eine Delegation aus der französischen Partnerstadt zu Gast. Außerdem findet am Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr ein deutsch-französischer Gottesdienst in der Eltinger Michaelskirche statt. Den Abschluss bildet am Sonntag um 15 Uhr das deutsch-französische Konzert der Lyra Leonberg gemeinsam mit dem Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort in der Stadthalle. Auch hier ist der Eintritt kostenfrei.