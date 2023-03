11 Da kann einem schon das Wasser im Mund zusammenlaufen: Konditoreiwaren aus Frankreich auf dem Rathaushof. Foto: Simon Granville

Erfahrung mit schlechtem Wetter am Auftakttag haben die Beschicker des Französischen Marktes mittlerweile, nachdem die Marktzelte im vergangenen Frühjahr am Premierentag vom Winde verweht worden waren. Dass er am Mittwochmittag wieder mit sehr klammen Fingern und rotgekühlten Ohren auf dem Rathaushof sitzt, dass nachmittags auch noch ein kaltes Gewitter den Markt einnässt, muss Organisator Horst Brauner wie Ironie des Schicksals vorkommen, auch wenn es immerhin keine zerfetzten Planen und verbogen Stangen gibt. Brauner hofft, dass in den nächsten Tagen das Wetter und damit auch die Kauflaune des Ludwigsburger Publikums aufhellt.

Wobei das Geschäft auch am Mittwoch, trotz Trübnis, anläuft. Am Käsestand von Händler Jérémie – hier spricht man sich mit Vornamen an – stehen die Kunden Schlange, um Probiererle zu erhaschen. „Comté, aus Sommermilsch“, ruft der Franzose mit der schwarzen Woll-Zipfelmütze hingebungsvoll, „Bergschafkäsö von Pyrénées, süpeer!“ Großmütig verteilt Jérémie kleine Käsestückchen – er weiß schon, warum. Fast immer mündet die Kostprobe in einen Kauf, die Eckchen aus den aromatischen Laiben sind einfach zu verführerisch, wenn sie auch stolze Preise haben, wie alle auf dem Französischen Markt angebotenen Waren.

„In Frankreich sind Lebensmittel teurer, die Leute dort sind aber auch bereit, das zu bezahlen, und achten sehr auf Qualität“, sagt Horst Brauner. Doch auch die Anfahrtswege und die Tatsache, dass die Preise ohnehin gestiegen seien, spielten bei der Preisgestaltung eine Rolle. Manche Regionen in Deutschland steuere der Französische Markt gar nicht mehr an, berichtet er. „Wir waren einmal in Dresden“, erzählt er, „so viel ,zu teuer‘ habe ich sonst nirgendwo gehört.“ In anderen, selbst in der Grenzregion zum Elsass, überrennen Besucher den Französischen Markt hingegen mitunter, obwohl es für sie ein Katzensprung wäre, selbst zum Einkaufen ins Nachbarland zu fahren.

Auch der Oberbürgermeister nimmt sich etwas zum Mittagessen mit

Vier Lavendelsäckchen sind für fünf Euro zu haben, ein Bündel Minisalamis im Naturdarm für neun Euro. Eine Auswahl kleiner Gebäckteile gibt’s für zwischen sechs und zehn Euro, einen Éclair für 3,60, einen Batzen Gänse-Rillettes für rund sechs und einen Flammkuchen, je nach Belag wie Lauch, Pilzen oder Speck, für plus minus neun Euro. Mit dabei haben die Händler, die meist samstagabends wieder nach Frankreich zurückfahren, um Mitte der darauffolgenden Woche wieder in einer deutschen Stadt zu stehen, auch Crémant, Wein, Cidre, Baguettes, Mais- und andere Brotspezialitäten, Konditoreiware, Nougat, Seifen, Bonbons und weitere Produkte aus ihrer Heimat.

Mit Frankreich verbinden viele Kunden schöne Erinnerungen. Etwa Barbara und Hans-Peter Joos aus Ludwigsburg, die lange ein Haus in Nordfrankreich hatten und wegen kulinarischer Reminiszenzen auf dem Rathaushof vorbeischauen. Auch Oberbürgermeister Matthias Knecht, der in der Pause zwischen zwei Terminen einen Blick auf den Markt wirft und sich einen Kartoffelkuchen zum Mittagessen mitnimmt, bezeichnet sich als „durch und durch frankophilen Menschen“ und begeisterten Bretagne-Urlauber.

In Bietigheim-Bissingen macht der Markt ebenfalls Station

Dass der Französische Markt einen Tag länger bleibt und auch noch den verkaufsoffenen „Märzklopfen“-Sonntag am 19. März mitnimmt, kann aber auch Knecht nicht mehr kurzfristig bewirken. Er sei auf das Event leider nicht hingewiesen worden, bedauert Horst Brauner. Am Sonntag ist der Rathaushof nun schon mit einem Trödel- und Antikmarkt belegt. Bis inklusive Samstag gibt’s die französischen Waren dort aber noch, jeweils von 10 bis 19 Uhr. Und vom 23. bis zum 25. März bauen die Händler ihre Stände nochmals in der Nähe auf – auf dem Kronenplatz in Bietigheim-Bissingen.