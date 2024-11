Französischer Literaturpreis: Prix Goncourt geht an Kamel Daoud

2 Der algerisch-französische Schriftsteller Kamel Daoud, nachdem er am Montag in Paris im Restaurant Drouant mit dem Prix Goncourt, dem renommiertesten Literaturpreis Frankreichs, ausgezeichnet wurde. Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa

Er ist einer der wichtigsten auf Französisch schreibenden Autoren Algeriens: Mit einem Roman über ein Tabu-Thema in seinem Heimatland gewinnt Kamel Daoud Frankreichs prestigereichsten Literaturpreis.











Paris - Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an Kamel Daoud (54). Der Schriftsteller und Journalist erhält die begehrte Auszeichnung für seinen Roman "Houris", wie die Jury am Montag in Paris mitteilte. Die Geschichte handelt von Aube, die während des algerischen Bürgerkriegs ihre Eltern, ihre Schwester und ihre Stimme verlor, nachdem ein Mann versucht hatte, ihr die Kehle durchzuschneiden.