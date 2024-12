Französische Alpen: Sesselliftpanne in Frankreich: 240 Skifahrer evakuiert

1 Gondeln eines Sesselliftes: In Frankreich saßen 240 Skifahrer und Skifahrerinnen wegen einer Strompanne vorübergehend fest (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wegen eines defekten Sessellifts haben in den französischen Alpen rund 240 Skifahrer und Skifahrerinnen vorübergehend festgesessen. Ein Sessellift an der Station Superdévoluy blockierte wegen einer Strompanne.











Wegen eines defekten Sessellifts haben in den französischen Alpen am Dienstag rund 240 Skifahrer und Skifahrerinnen vorübergehend festgesessen. Wie die Behörden des Départements Hautes-Alpes mitteilten, blockierte gegen 13.00 Uhr ein Sessellift an der Station Superdévoluy wegen einer Strompanne. „Wegen eines Stromausfalls an den Motoren funktioniert der Sessellift Festoure an der Skistation Superdévoluy nicht“, hieß es in einer Mitteilung.