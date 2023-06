1 Papst Franziskus muss sich von einer Operation erholen und sprach erstmals kein öffentliches Sonntagsgebet (Archivbild). Foto: dpa/Andrew Medichini

Papst Franziskus muss sich von einer Bauch-Operation erholen und konnte erstmals kein öffentliches Sonntagsgebet sprechen. Wie sich die Katholische Kirche nun über den Gesundheitszustand ihres Oberhauptes äußert.









Papst Franziskus erholt sich weiter von seiner Bauch-Operation. Vier Tage nach dem Eingriff war das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag weiter fieberfrei und auch die anderen Gesundheitswerte beim 86-Jährigen sind unauffällig, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Franziskus habe physiotherapeutische Atemübungen gemacht. Bereits am Samstag hatte Chirurg Sergio Alfieri mitgeteilt, dass alle Vitalwerte des Patienten den Vorstellungen entsprächen und es keinen Grund zur Sorge gebe. Franziskus wurde von den Ärzten geraten, noch die ganze kommende Woche in der Klinik zu bleiben.