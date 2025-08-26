Franz Kafkas Lieblingsrezepte: „Als hätten Ottolenghi und Jamie Oliver ein Kochbuch verfasst“

Der Schriftsteller Franz Kafka war das, was wir heute wohl Flexitarier nennen würden. Die Stuttgarter Ärztin Eva Gritzmann und Denis Scheck haben seine Rezepte wiederentdeckt.
Franz Kafka schwitzte im Sanatorium, turnte nackt im Freien und kaute jeden Bissen 42 Mal. Seine kulinarische Heimat lag zwischen Kohlrabi-Pudding und gefülltem Sellerie. Die Stuttgarter Ärztin Eva Gritzmann und der Literaturkritiker Denis Scheck haben eine verblüffende Seite des Autors entdeckt: Der verkopfteste Dichter der Moderne war auch am Esstisch hoch modern.