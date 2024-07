1 Franz Fehrenbach wird 75. Foto: picture alliance / dpa/Bernd Weissbrod

Neun Jahre war Franz Fehrenbach Chef des Bosch Konzerns. In seiner Amtszeit hat das Unternehmen das Thema erneuerbare Energien vorangebracht.











Fast 47 Jahre lang arbeitete Franz Fehrenbach für Bosch – 1975 begann er als Trainee, 28 Jahre später kam er als Vorsitzender der Geschäftsführung an der Spitze an. An diesem Montag wird er 75 Jahre alt.