Franz Beckenbauer: Vor genau einem Jahr starb der Kaiser

1 Franz Beckenbauer ist zweifellos der größte Fußball-Star, den Deutschland bislang hervorbringen konnte. Foto: imago/United Archives

Vor genau einem Jahr verstarb Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren. Seine Verdienste für den deutschen Fußball sind bis heute unübertroffen - als Spieler, Trainer und Funktionär prägte der "Kaiser" über Jahrzehnte den Sport.











Als am 7. Januar 2024 die Nachricht vom Tod Franz Beckenbauers (1945-2024) die Runde machte, stand die Fußballwelt für einen Moment still. Und nicht nur der kleine Kosmos in Deutschland trauerte, sondern weltumspannend wurde der Verlust einer absoluten Ikone beweint. Mit dem "Kaiser" verlor der deutsche Sport seine mit riesigem Abstand größte Persönlichkeit - einen Mann, der wie kein anderer den deutschen und wie kaum ein anderer den internationalen Fußball über sechs Jahrzehnte hinweg geprägt hatte.