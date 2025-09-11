Frankreichs Superstar: Mbappé: Meine Kinder sollen Abstand vom Profifußball nehmen

1 Kylian Mbappé äußert sich kritisch zum Fußballgeschäft. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Kylian Mbappé verdient mit dem Fußball viel Geld und genießt eine große Aufmerksamkeit. Seinen künftigen Kindern wünscht er aber einen anderen Weg - weil ihn der Fußball auch «anwidert».











Paris - Die künftigen Kinder von Kylian Mbappé sollen nach dem Wunsch des Weltklasse-Stürmers einen möglichst großen Abstand vom Profifußball haben. "Auf jeden Fall würde ich meinem Kind nie raten, in die Welt des Fußballs einzutauchen", sagte der französische Nationalspieler in einem Interview mit der "L'Équipe". Auf die Frage, ob er sich auch vorstellen könne, dass seine Kinder den Fußball hassen könnten, antwortete der noch kinderlose Mbappé lachend: "Ich hoffe es. Aber ich glaube, leider ist der Ball nie weit weg."