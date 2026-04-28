Frankreichs Première Dame: Der Blues der Brigitte Macron

Die Gattin des französischen Präsidenten äußert sich in einem Interview unverblümt zu den dunklen Seiten ihres zehnjährigen Aufenthaltes im Elysée-Palast.
Es ist ein unverstellter Blick hinter die Fassaden politischer Macht, den Brigitte Macron in einem Interview mit der Pariser Zeitung „La Tribune“ zulässt. Ungewöhnlich offen führt die französische First Lady aus, ihr Leben im Elysée-Palast sei keineswegs ein Zuckerschlecken. „Ich habe manchmal Mühe, den Himmel in Blau zu sehen“, bekennt die Première Dame, die vor kurzem 73 Jahre geworden ist. „Ich erlebe Momente des Pessimismus, die ich vorher nicht kannte.“