Frankreich: Zweiter Toter nach Schüssen auf Hochzeit in Lothringen

1 Auf einer Hochzeitsfeier in Frankreich fielen Schüsse – nun sind zwei Menschen tot. Foto: AFP/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Nach der Schussattacke auf eine Hochzeitsfeier in Frankreich gibt es einen weiteren Toten. Die Fahnder gehen von einer Abrechnung im Drogenmilieu aus.











Link kopiert



Nach den Schüssen auf einer Hochzeitsfeier in Frankreich am Wochenende gibt es einen zweiten Toten. Ein bei dem Angriff im lothringischen Thionville zunächst lebensgefährlich verletztes Opfer sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft für Organisierte Kriminalität in Nancy am Montag mit. Zwei weitere angeschossene Gäste der Hochzeit befänden sich inzwischen außer Lebensgefahr.