Frankreich: Zwei weitere Festnahmen nach Anschlagsversuch auf US-Bank

Nach dem vereitelten Anschlag auf eine US-Bank in Paris wurden zwei weitere Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Paris - Nach einem vereitelten Sprengstoffanschlag auf eine amerikanische Bank in Paris sind zwei weitere Tatverdächtige festgenommen worden. Wie die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft in Paris weiter mitteilte, befinde sich der nach der Tat in der Nacht zum Samstag festgenommene erste minderjährige Tatverdächtige weiterhin im Polizeigewahrsam. Zu den Hintergründen des Anschlagsversuchs machte die Staatsanwaltschaft noch keine Angaben.