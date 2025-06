Frankreich: Zwei Tote am Rande von Champions-League-Feiern

Zwei Tote am Rande von Champions-League-Feiern

1 Über 500 Menschen nahm die französische Polizei fest, die überwiegende Mehrheit davon in Paris. Foto: Rachel Boßmeyer/dpa

Riesige Menschenmassen feiern in Frankreich den Finalsieg von Paris Saint-Germain in der Champions League. Es gibt viele Verletzte und sogar Tote.











In Südfrankreich ist ein junger Mann am Rande einer Fan-Feier zum Finalsieg von Paris Saint-Germain in der Champions League erstochen worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde er bei einer Versammlung von Menschen im südwestfranzösischen Dax tödlich verletzt, die den PSG-Triumph feierten. Wie genau es zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar. Auch das genaue Alter des Toten war nicht bestätigt.