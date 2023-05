1 Zehntausende Techno-Fans fanden sich zu dem Festival ein. Foto: AFP/GUILLAUME SOUVANT

Seit Donnerstag findet in Frankreich ein illegales Techno-Festival statt, zu dem bereits Zehntausende gepilgert sind. Der Ort der 30. Auflage des in ganz Europa bekannten „Teknival“ war den Behörden vorab nicht gemeldet worden.









Ein illegales Techno-Festival am langen Wochenende in Zentralfrankreich mit Zehntausenden Teilnehmern stellt die Behörden vor eine Herausforderung. Seit Beginn des Festivals am Donnerstag (Himmelfahrtstag) seien bereits 86 Musik-Fans medizinisch versorgt worden, der Zivilschutz, das Rote Kreuz, freiwillige Helfer sowie 240 Polizisten seien im Einsatz, teilte das Departement Indre am Freitag mit.