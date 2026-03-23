Frankreich: Was Frankreichs Lokalwahl für die Präsidentenwahl bedeutet

Kaum sind die Stimmzettel bei der Kommunalwahl in Frankreich gezählt, richten die Parteien ihre Blicke auf das Rennen ums Präsidentenamt 2027. Wer geht gestärkt aus dem Wochenende hervor?
Paris - Nach der Kommunalwahl in Frankreich richten die Parteien ihren Blick auf die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Die Ergebnisse aus den Städten und Gemeinden können zwar nur bedingt als Stimmungstest für die nationale Ebene gelesen werden, werden aber bei den nun folgenden lagerinternen Machtkämpfen eine zentrale Rolle spielen.