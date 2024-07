Frankreich-Wahl: Frankreich: Rechtsnationale sacken in Wahlumfragen weiter ab

1 Umfragen sagen für die Parlamentswahl in Frankreich ein knappes Rennen voraus. Foto: Jeremias Gonzalez/AP/dpa

Bislang sah es nach einem Erdrutschsieg der Rechtsnationalen bei der Wahl in Frankreich aus. Umfrage sehen nun aber keine absolute Mehrheit mehr für Le Pens Partei. Andere Optionen werden denkbar.











Paris - In neuen Wahlumfragen vor der entscheidenden Runde der Parlamentswahl in Frankreich an diesem Sonntag sackt die in Führung liegende rechtsnationale Partei von Marine Le Pen weiter ab. Eine Umfrage des Instituts Ipsos sieht das Rassemblement National (RN) und seine Verbündeten nur noch bei 175 bis 205 Sitzen im Parlament. Für eine absolute Mehrheit wären 289 Sitze nötig. Eine Umfrage des Instituts Harris Interactive sah die Rechtsnationalen samt Verbündeten bei 185 bis 215 Sitzen.