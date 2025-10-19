Kriminalität: Raubüberfall auf Louvre in Paris - Museum geschlossen

Unbekannte dringen in das weltberühmte Museum ein. Sie sollen Schmuck aus der Sammlung Napoleons gestohlen haben und dann geflüchtet sein. Der Louvre bleibt vorerst zu, die Polizei ist im Einsatz.
Paris - Auf das berühmte Pariser Museum Louvre ist am Morgen bei der Öffnung ein Raubüberfall verübt worden. Es habe keine Verletzten gegeben und die Polizei sei im Einsatz, teilte Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati mit. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht. Das Museum bleibt heute nach eigenen Angaben aus "außergewöhnlichen Gründen" geschlossen.