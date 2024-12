Frankreich: Parlament verabschiedet Sondergesetz zum Haushalt

1 Durch das Gesetz wird der Haushalt von 2024 in das neue Jahr hinein verlängert. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Frankreichs Parlament hat ein Sondergesetz verabschiedet, das den Haushalt von 2024 in das neue Jahr hinein verlängert. Nach der Nationalversammlung stimmte am Mittwoch auch der Senat für das Gesetz.











Dieses war nötig geworden, weil der vorherige Premierminister Michel Barnier keine Mehrheit für seine Haushaltsgesetze bekommen hatte. Er war deswegen am 4. Dezember gestürzt worden.