Frankreich: OGC Nizza verurteilt Gewalt gegen Spieler nach Niederlage

Spieler von OGC Nizza werden nach dem Spiel gegen Lorient von Fans attackiert. Von „inakzeptablen Ausschreitungen“ spricht der Verein und stärkt den Betroffenen den Rücken.
Der französische Erstligist OGC Nizza hat gewalttätige Übergriffe auf seine Spieler und Clubverantwortliche nach dem verlorenen Auswärtsspiel gegen Lorient (1:3) am Sonntagabend verurteilt. Bei ihrer Rückkehr sei die Mannschaft vor dem Trainings- und Ausbildungszentrum von einer großen Menschenmenge empfangen worden, wo es zu Gewalt kam.