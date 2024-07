Frankreich nach der Wahl: Macron will keinen Premier der Linken

Macron will keinen Premier der Linken

1 Emmanuel Macron vertritt Frankreich beim Nato-Gipfel in den USA. Foto: AFP/LUDOVIC MARIN

Auch im fernen Washington denkt Emmanuel Macron an seine Mitbürger: Vom Nato-Gipfel aus schickte er ihnen einen längeren Brief. „Chères Françaises, chers Français“, beginnt er, gefolgt von Ausführungen, dass die Stimmberechtigten bei den Parlamentswahlen der extremen Rechten „klar die Regierungsmehrheit verweigert“ hätten. Allerdings verfüge kein politisches Lager über die Mehrheit in der Nationalversammlung. Und da nun mal “niemand gewonnen“ habe, müssten die Parteien versuchen, eine „solide, notgedrungen zusammengesetzte Regierung“ zu bilden, die ein „pragmatisches“ Programm erarbeite. Auf dieser Basis werde er sodann einen Premierminister ernennen, wie es die Verfassung vorsehe. Das erfordere allerdings „ein wenig Zeit“.