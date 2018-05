Frankreich Messerstecher attackiert Menschen im Zentrum von Paris

Von red/dpa 12. Mai 2018 - 23:02 Uhr

In Paris hat es offenbar eine Messerattacke geben. Foto: AFP

In der Nähe von der Pariser Oper hat es eine tödliche Messer-Attacke gegeben: Zwei Menschen starben, darunter der Angreifer. Die Hintergründe sind noch unklar.

Paris - Ein mit einem Messer bewaffneter Angreifer hat in Paris einen Menschen getötet und mehrere weitere verletzt. Es gebe zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte, teilte die Polizeipräfektur am Samstagabend auf Twitter mit. Die Polizei tötete den Angreifer. Die Hintergründe des Vorfalls in der Nähe der Oper im Zentrum der französischen Hauptstadt waren zunächst unklar. Die Pariser Staatsanwaltschaft prüft nach Angaben aus Justizkreisen, ob es Hinweise für einen Terrorverdacht gibt.

Innenminister Gérard Collomb erklärte auf Twitter: „Meine ersten Gedanken gehen an die Opfer dieser abscheulichen Tat.“ Er würdigte die Reaktionsfähigkeit der Polizei, die den Angreifer „neutralisiert“ habe. Die Polizeipräfektur erklärte, der Angreifer sei tot.

Bis zum späten Abend hatten Anti-Terror-Ermittler den Fall noch nicht übernommen. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen, seit Anfang 2015 wurden dabei mehr als 240 Menschen ermordet.