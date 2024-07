Frankreich: Mbappe mahnt vor Wahlen: „Es ist katastrophal“

1 Kylian Mbappe spielt gerade in Deutschland bei der EM, ist aber auch mit dem Kopf in Frankreich. Foto: dpa/Bernd Thissen

„Mehr denn je“ sei die Bevölkerung aufgerufen, gegen die Rechtspopulisten zu stimmen: „Wir können das Land nicht in die Hände dieser Menschen legen“, sagte Frankreichs Superstar Kylian Mbappe kurz vor dem zweiten Wahlgang in Frankreich.











Link kopiert



Superstar Kylian Mbappe hat Frankreichs Bevölkerung in einem neuerlichen Appell zum Kampf gegen Extremismus an den Wahlurnen aufgefordert. „Mehr denn je müssen wir wählen gehen, es ist wirklich dringend“, sagte der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft mit Blick auf die zweite Runde der Parlamentswahlen am kommenden Sonntag: „Wir können das Land nicht in die Hände dieser Menschen legen. Wir haben die Ergebnisse gesehen, es ist katastrophal.“