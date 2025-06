Frankreich: Luxusvilla des Modezars Lagerfeld wird versteigert

1 Kann sich sehen lassen: Karl Lagerfelds Luxusvilla bei Paris steht zum Verkauf. Foto: AFP/KIRAN RIDLEY

Karl Lagerfelds Luxusvilla bei Paris soll am 1. Juli versteigert werden, am Donnerstag können potenzielle Käufer sie besuchen.











Wer wusste schon, dass der Modezar Karl Lagerfeld sich in einer Luxusvilla bei Paris sein früheres Kinderzimmer hat einrichten lassen? Samt Leoparden-Tapete und einem Gemälde, das den preußischen König Friedrich mit Rüschenhemd zeigt. Es befindet sich in einer neoklassizistischen Villa im Grünen, eine gute Stunde westlich von Paris. Der 600-Quadratmeter-Bau in Louveciennes soll am 1. Juli versteigert werden, am Donnerstag können potenzielle Käufer das weitläufige Anwesen besichtigen.