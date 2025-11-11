Frankreich: Läufer kollabiert kurz vor Marathon-Schlusslinie und stirbt

1 Ein Marathonläufer ist in Südfrankreich kurz vor dem Ziel zusammengebrochen und gestorben. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa/Christian Charisius

Schock bei einem Lauf in Südfrankreich: Kurz vor dem Ziel bricht ein Läufer zusammen. Der Mann überlebt das Sportevent nicht.











Kurz vor der Ziellinie eines Marathons ist ein Läufer in Südfrankreich zusammengebrochen und gestorben. Der Mann habe einen Herzstillstand erlitten, schrieben die Veranstalter des Laufs „Marathon des Alpes-Maritimes“ von Nizza nach Cannes auf Facebook. „Trotz sofortiger Versorgung durch unsere Rettungskräfte konnte das Opfer nicht wiederbelebt werden.“ Medienberichten zufolge kam der 27 Jahre alte Mann aus dem Elsass.