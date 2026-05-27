Frankreich: Jugendliche erwürgen Elfjährigen im Streit um Angelköder

Ein Junge wird in der Bretagne tot an einem Fluss gefunden. Zwei Jugendliche geben an, ihn «aus Rache» getötet zu haben. Auslöser sollen angeblich gestohlene Angelköder gewesen sein.
Rennes - Zwei Jugendliche haben im westfranzösischen Rennes einen Elfjährigen nach eigenen Angaben im Streit um Angelköder getötet. Der 16-Jährige und die 15-Jährige haben im Polizeigewahrsam gestanden, den Jungen im Streit um die Köder im Wert von einigen Dutzend Euro erwürgt zu haben, wie Staatsanwalt Frédéric Teillet in Rennes mitteilt.