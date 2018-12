Frankreich in Aufruhr Die Gelbwesten weisen den Weg

Von Knut Krohn 04. Dezember 2018 - 17:10 Uhr

Landesweit protestieren in Frankreich die „Gelbwesten“ gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron. Foto: AFP

Frankreichs Präsident Macron wird mit seiner Politik scheitern, wenn er bei den nötigen Reformen nicht auf den sozialen Ausgleich setzt, kommentiert unser Politikredakteur Knut Krohn.

Stuttgart - Die Straße hat gesiegt. Die französische Regierung legt die zu Januar geplante Anhebung der Ökosteuer für Benzin und Diesel vorerst auf Eis. Noch vor wenigen Tagen hatte Premierminister Édouard Philippe den unnachgiebigen Kämpfer gegeben. Die Regierung werde zum Wohle Frankreichs „Kurs halten“. Da hatte er offensichtlich noch gehofft, die Bewegung der „Gelbwesten“ werde nach den ersten landesweiten Protesten in sich zusammenfallen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der anfangs friedliche Aufstand mündete am Ende in einen bisweilen zerstörerischen Aufruhr, der in manchen Städten nicht mehr zu kontrollieren war.