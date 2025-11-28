Frankreich: Häftling nach Flucht mit Säge und Laken in Bistro gefasst

Mit einer Metallsäge und einem Laken fliehen zwei Häftlinge in Frankreich aus dem Knast. Einer wird später beim Kaffeetrinken in einem Bistro geschnappt. Wie ihm die spektakuläre Flucht gelang.
Dijon - Nach der filmreifen Flucht von zwei Häftlingen in Frankreich, die Gitterstäbe durchsägten und sich mit Bettlaken abseilten, ist einer der beiden auf der Terrasse eines Bistros gefasst worden. Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez beglückwünschte die Einsatzkräfte zu der Festnahme am Morgen im Departement Saône-et-Loire. Der 32-Jährige habe in der kleinen Ortschaft Bey vor dem Bistro in Ruhe seinen Kaffee getrunken, als Beamte ihn widerstandslos festnahmen, berichtete der Sender France 3.