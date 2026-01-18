Frankreich: Fußboden bricht bei Party ein – 20 Gäste in Paris verletzt

Mitten in der Nacht kracht der Boden weg: 20 Gäste stürzen bei einer Pariser Geburtstagsparty ein Stockwerk tiefer. Was die Betroffenen in diesem Moment erlebten.
Paris - Während einer Geburtstagsparty ist in Paris der Boden im fünften Stockwerk eines Mehrfamilienhauses eingebrochen - 20 Gäste sind verletzt worden. Es hätten sich rund 50 Menschen in der Wohnung befunden, als der Fußboden gegen Mitternacht unter ihren Füßen weggebrochen sei und die Gäste ein Stockwerk tiefer gestürzt seien, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es habe 1 Schwerverletzten und 19 Leichtverletzte gegeben.