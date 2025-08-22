Frankreich: Freizeitpark verweigert 150 israelischen Kindern und Jugendlichen Zutritt

Ein Freizeitparkleiter in den Pyrenäen hat 150 israelischen Kindern und Jugendlichen den Zutritt verweigert. Ihm droht nun eine mehrjährige Haftstrafe wegen religiöser Diskriminierung.
In Frankreich hat der Leiter eines Freizeitparks 150 israelischen Kindern und Jugendlichen den Zutritt verwehrt und damit Empörung ausgelöst. Innenminister Bruno Retailleau sprach am Freitag im Fernsehsender BFMTV von einem „gravierenden“ Vorfall, der „nicht unserer Vorstellung von der Republik“ und von „Menschenwürde“ entspreche. Gegen den Leiter des Parks in Porté-Puymorens in den französischen Pyrenäen ermittelt die Staatsanwaltschaft, ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe wegen religiöser Diskriminierung.