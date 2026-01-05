Frankreich: Cybermobbing gegen Brigitte Macron – zehn Angeklagte verurteilt

1 Brigitte Macron mit ihrem Mann, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Wegen Cybermobbings gegen Brigitte Macron wurden zehn Angeklagte zumeist zu Bewährungsstrafen verurteilt. Es ging auch um die Verschwörungserzählung, sie sei als Mann geboren.











Wegen Cybermobbings gegen Frankreichs First Lady Brigitte Macron hat ein Gericht in Paris acht Männer und zwei Frauen zumeist zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Alle müssen außerdem ein Praktikum zum Respekt anderer Menschen im Internet absolvieren und einige erhielten eine befristete Onlinesperre für die Nutzung der sozialen Medien, die sie für das Cybermobbing genutzt haben.