Frankreich: Claudia Cardinale: Letzte Ehre ohne Blumen

So wie sie zuletzt gelebt hat - ohne Prunk, still und friedlich: In Paris versammelten sich einige Hundert Menschen, um Abschied von der französisch-italienischen Filmdiva zu nehmen.
Paris - Weder Blumen noch Andenken: Still nahmen Hunderte Menschen in der im Herzen von Paris gelegenen Kirche Saint-Roch Abschied von Claudia Cardinale. Besonders bewegend: Der Einzug des schlichten Sarges wurde von der Originalmusik aus Sergio Leones Westernklassiker "Spiel mir das Lied vom Tod" begleitet - jenem Film, mit dem sich die französisch-italienische Schauspielerin 1968 unsterblich machte.