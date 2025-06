Frankreich: Bus mit Ukrainern verunglückt – vier Tote

1 Unglück in Frankreich (Symbolbild) Foto: David Vincent/AP/dpa/David Vincent

Ein Bus mit zahlreichen Ukrainern an Bord ist in Frankreich verunglückt und vier Menschen sind gestorben. 11 Menschen wurden schwer verletzt, 34 Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die örtliche Präfektur mit Sitz im nordwestfranzösischen Le Mans mitteilte. In dem Bus saßen der Präfektur zufolge Jugendliche und Erwachsene aus der Ukraine. Nähere Informationen zu ihnen gab es zunächst nicht.