Frankreich: Bürgermeister verbietet Regen per Dekret

1 Frankreich erlebt derzeit eine lange Episode mit schlechtem Wetter, wie hier auf dem Foto von Fermanville in der Normandie. (Archivbild) Foto: IMAGO/Panthermedia/Copyright: xDreamstimexKateafter

Es reicht mit dem Regen – ein vom unsommerlichen Wetter genervter Bürgermeister in Frankreich hat künftige Niederschläge per Gemeinde-Dekret kurzerhand verboten. Sein Scherz stößt auf Zuspruch im Internet.











Es reicht mit dem Regen: Ein vom unsommerlichen Wetter genervter Bürgermeister in Frankreich hat künftige Niederschläge per Gemeinde-Dekret kurzerhand verboten. „Es ist vorgeschrieben, dass ab 15. Juli und in den Monaten August, September und bis in den Oktober hinein der Regen aufhört und durch einen leichten Wind und strahlenden Sonnenschein ersetzt wird“, heißt es in der nicht ganz ernst gemeinten Verordnung, die Daniel Marrière auf Facebook veröffentlichte.