Frankreich: Berichte: Frau wirft Neugeborenes aus Hotelfenster in Paris - tot

1 Paris Pädiatrische Notfallambulanz: Eine junge Frau soll in Paris ihr Neugeborenes aus dem zweiten Stock eines Hotels geworfen haben. Das Baby sei noch in eine Klinik gebracht worden, dort aber an seinen schweren Verletzungen gestorben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Villette Pierrick/ABACA

Dramatische Szene an einem Hotel in Paris. Eine junge Frau wirft ihr Neugeborenes aus dem zweiten Stock, es stirbt in einer Klinik. Hatte die 18-Jährige ihre Schwangerschaft verleugnet?











Eine junge Frau soll in Paris ihr Neugeborenes aus dem zweiten Stock eines Hotels geworfen haben. Das Baby sei noch in eine Klinik gebracht worden, dort aber an seinen schweren Verletzungen gestorben, berichteten die Zeitung „Le Parisien“ und zuvor das Magazin „Paris Match“ unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Die 18 Jahre alte Mutter kam ebenfalls in eine Klinik und wurde festgenommen. Gegen sie wird wegen Totschlags ermittelt. Die Ermittler vermuten, dass sie ihre Schwangerschaft verleugnet hat.