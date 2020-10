1 Die Hintergründe der Messerattacke in Nizza sind noch unklar. Foto: dpa/Valery Hache

In der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es infolge einer Messerattacke mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte gegeben.

Nizza - Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Der Vorfall habe sich in der Kirche Notre-Dame ereignet, bestätigten Polizeikreise der Deuschen Presse-Agentur am Donnerstag. Nach Informationen des Bürgermeisters wurden mindestens zwei Menschen getötet. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt, wie Bürgermeister Christian Estrosi dem Nachrichtensender BFMTV am Donnerstag sagte. Der Nachrichtensender BFMTV sprach sogar von drei Toten.

Die Polizei riet, den Bereich zu meiden. Innenminister Gérald Darmanin bestätigte einen Polizeieinsatz in der Innenstadt von Nizza. Im Ministerium gebe es eine Krisensitzung.

Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, teilte via Twitter mit, es sei ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Auch die Polizeikreise bestätigten eine Festnahme. Nach Ansicht von Estrosi könnte es sich um eine terroristisch motivierte Attacke handeln.

Kürzlich Lehrer in Vorort von Paris enthauptet

Ressortchef Darmanin hatte mehrfach von einer hohen Terrorgefahr im Land gewarnt. Erst vor zwei Wochen war ein Lehrer in einem Vorort von Paris enthauptet worden. Das Verbrechen hatte im ganzen Land Entsetzen ausgelöst. Es waren Zehntausende auf die Straße gegangen, um sich solidarisch zu zeigen.

Im Fall der tödlichen Messerattacke in Nizza hat die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mords in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben, bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.